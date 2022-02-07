Йохауг отреагировала на материал The Guardian, в котором напомнили о её допинге

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Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась мнением о публикации британского издания The Guardian о её победе в скиатлоне на Играх в Пекине, в котором напомнили об инциденте с допингом в 2016 году.

«Мне всё равно. Эти вещи ко мне не цепляются. Пусть они считают, как хотят, пусть пишут, что хотят. Но я нахожусь в гармонии с самой собой. И я хорошо знаю, как поступаю», — цитирует Йохауг VG.

По её словам, она уже забыла о том случае и старается идти вперёд.

«Независимо от поступков всегда есть люди, которые тебя поддерживают. И есть те, которые против тебя. Такова жизнь», — добавила Йохауг.

В 2016 году Йохауг была дисквалифицирована, так как в её организме обнаружили анаболический стероид клостебол. Вернулась к соревнованиям она после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее тренер Юрий Бородавко выразил надежду, что российская лыжница Наталья Непряева навяжет борьбу Йохауг в классической гонке на ОИ.