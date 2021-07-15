Зотов заявил, что в профсоюз футболистов не поступало жалоб на принудительную вакцинацию

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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что в организацию не поступали жалобы на принудительную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Зотов заявил, что в профсоюз футболистов не поступало жалоб на принудительную вакцинацию
  • globallookpress.com
  • © Lev Vlasov/Keystone Press Agency

«Я не слышал о случаях принуждения в клубах РПЛ. Да, есть определённые требования, но они есть не только в футболе, во многих отраслях, и от этого никуда не деться. Любая профессия, касающаяся общения с другими людьми, сопряжена с определённой ответственностью. Никто из игроков клубов РПЛ не жаловался, мы в контакте с футболистами. Но чтобы кто-то кого-то заставлял, я такого не слышал», — приводит слова Зотова РИА Новости.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что 12 футболистов «Урала» отказались от вакцинации.

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