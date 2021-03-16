Фетисов прокомментировал гибель хоккеиста Файзутдинова

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на гибель защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова в результате попадания шайбы в голову.

«Думаю, что это должно быть каким-то предостережением для тех, кто приводит своих детей в хоккейную секцию. Я не могу до конца дать объяснение, что произошло. Я сам всю жизнь играл без маски, да и многие поколения играли без масок совсем. Да, может быть, это имеет обратный эффект. Когда с детства умеешь уклоняться. Но не берусь судить. Эксперты дадут свою оценку. Надо заниматься разъяснительной работой, а не поиском виновных. Насколько пришла быстро помощь, к примеру», — заявил Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локомотива» (1:5) в игровой ситуации шайба попала в голову Файзутдинову, хоккеист упал на лёд, был госпитализирован. 16 марта он скончался, не приходя в сознание.

Ранее Третьяк назвал несчастным случаем смерть хоккеиста Файзутдинова.