Фетисов прокомментировал гибель хоккеиста Файзутдинова

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на гибель защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова в результате попадания шайбы в голову.
Фетисов прокомментировал гибель хоккеиста Файзутдинова
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«Думаю, что это должно быть каким-то предостережением для тех, кто приводит своих детей в хоккейную секцию. Я не могу до конца дать объяснение, что произошло. Я сам всю жизнь играл без маски, да и многие поколения играли без масок совсем. Да, может быть, это имеет обратный эффект. Когда с детства умеешь уклоняться. Но не берусь судить. Эксперты дадут свою оценку. Надо заниматься разъяснительной работой, а не поиском виновных. Насколько пришла быстро помощь, к примеру», — заявил Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локомотива» (1:5) в игровой ситуации шайба попала в голову Файзутдинову, хоккеист упал на лёд, был госпитализирован. 16 марта он скончался, не приходя в сознание.

Ранее Третьяк назвал несчастным случаем смерть хоккеиста Файзутдинова.

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