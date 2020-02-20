Бьорндален считает, что Фуркад побьёт его рекорд по количеству побед в гонках ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал достижение французского биатлониста Мартена Фуркада, сравнявшимся с ним по количеству побед в индивидуальных гонках на чемпионатах мира.

«В определённом смысле это достижение. Фуркад был совершенно сырым, однако сейчас он на своём пути и должен обойти меня. Он стал быстрее на лыжне, чем раньше. Фуркад — машина на огневых рубежах. Он отлично стреляет каждый раз, находясь под давлением, особенно на дистанции 20 км. Кроме этого, у французов отличные лыжи в этом сезоне», — цитирует Бьорндалена VG.

19 февраля Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Эта победа стала 11-й в карьере биатлониста. Побить рекорд Бьорндалена француз может 23 февраля, когда пройдёт масс-старт — последняя индивидуальная гонка на чемпионате мира.

Ранее Фуркад заявил, что не критиковал Логинова и ему не за что извиняться.