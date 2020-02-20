Биатлонист Фуркад: я не критиковал Логинова, мне не за что извиняться

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что ему не за что извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым.
Биатлонист Фуркад: я не критиковал Логинова, мне не за что извиняться
  • Reuters

«Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал своё недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Он отметил, что после спринтерской гонки только выразил сожаление, что чемпион мира не может высказать свою позицию в СМИ не через переводчика.

«Я был расстроен только этим фактом, не более того», — заявил Фуркад.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике со стороны некоторых биатлонистов после своей победы в спринте на ЧМ.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с Логиновым.

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