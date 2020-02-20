Биатлонист Фуркад: я не критиковал Логинова, мне не за что извиняться

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что ему не за что извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал своё недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Он отметил, что после спринтерской гонки только выразил сожаление, что чемпион мира не может высказать свою позицию в СМИ не через переводчика.

«Я был расстроен только этим фактом, не более того», — заявил Фуркад.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике со стороны некоторых биатлонистов после своей победы в спринте на ЧМ.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с Логиновым.