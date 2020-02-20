Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
  • Reuters

«Я получил много положительных и весёлых отзывов», — цитирует Бё ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике после своей победы в спринте на ЧМ. Россиянин предложил всем желающим выяснить все вопросы за чашкой чая, и Бё опубликовал соответствующий коллаж в своём Instagram.

Ранее Бё заявил, что у него нет вопросов к Логинову.

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