Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
- Reuters
«Я получил много положительных и весёлых отзывов», — цитирует Бё ТАСС.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. По этой причине он подвергся критике после своей победы в спринте на ЧМ. Россиянин предложил всем желающим выяснить все вопросы за чашкой чая, и Бё опубликовал соответствующий коллаж в своём Instagram.
Ранее Бё заявил, что у него нет вопросов к Логинову.