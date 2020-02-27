Фигурист Ригини назвал сильные стороны Ханю

Итальянский фигурист Иван Ригини рассказал, что помогает японскому спортсмену Юдзуру Ханю добиваться больших успехов в своём виде спорта.

«Для меня удивительно, как быстро он восстанавливается после каких бы то ни было травм, включая самые тяжёлые. Насколько он мягкий — по суставам, по всему. У него очень хорошая, я бы сказал, человеческая конструкция. Внутри он действительно какой-то пластилиновый — ноги в разные стороны на льду выгибаются», — рассказал Ригини RT.

Он также назвал сильными сторонами Ханю характер и умение кататься.

«У Юдзуру очень сильный дух. Такой реально самурайский. Всё это в совокупности делает его очень крутым и особенным. Плюс катание, способность чувствовать прыжки, чувствовать лёд, умение выполнить сложный прыжок чуть ли не с места», — оценил японского фигуриста Ригини.

Ранее он рассказал, что помешало ему выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.