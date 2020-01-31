Эмери: фанаты «Арсенала» вышвырнули меня из клуба

Бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери поделился воспоминаниями о работе в лондонском «Арсенале».

«Мы хорошо поработали в «Арсенале». В первый год под моим руководством мы неплохо выступили в Лиге Европы и АПЛ. Во второй год у нас были кое-какие проблемы: четыре капитана; дело Озила — Колашинаца; подписание Пепе, которому надо было время на адаптацию. Мы играли не очень хорошо. Отсюда плохие результаты. Улучшений не было, и фанаты сосредоточились на мне, вышвырнув меня из клуба», — приводит слова Эмери Marca.

Испанский наставник был уволен из «Арсенала» осенью 2019 года ввиду неудовлетворительных результатов клуба. Его место занял Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии.