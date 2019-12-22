Семшов назвал выступление российских клубов в еврокубках беспрецедентным провалом

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что отечественному футболу необходимо вернуться к формату «весна — осень».

«Беспрецедентный провал. Неудачи я связываю с уровнем нашего футбола в целом и отечественного чемпионата в частности. Я бы не винил конкретные клубы, мы все вместе упали на самое дно. Российский футбол нужно срочно спасать. Переход на систему «осень — весна» не принёс никакой выгоды. На мой взгляд, эта система не для нашего климатического пояса. Наверное, неслучайно при системе «весна — осень» ЦСКА и «Зенит» дважды выиграли Кубок УЕФА. Подчеркну — это исключительно моё мнение, возможно, я ошибаюсь. Однако нужно посмотреть правде в глаза и честно ответить на вопрос, почему сейчас наши клубы, по уровню игроков превосходящие соперников, ничего не могут им противопоставить ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы», — цитирует Семшова spbdnevnik.ru.

Впервые с сезона-2001/02 ни один из российских клубов не сыграет в весенней части европейских клубных турниров.

Ранее Прядкин заявил, что нет никакой деградации в РПЛ.