Прядкин: нет никакой деградации в РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что невыход российских клубов в плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне не связан с деградацией чемпионата страны.
Прядкин: нет никакой деградации в РПЛ
  • РИА Новости

«Никакой деградации в РПЛ нет, наша турнирная таблица показывает, что до конца чемпионата будет идти борьба за еврокубки и чемпионство. У нас очень высокая плотность и интересное первенство. Тот факт, что наши клубы не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков — минус. К тому же мы потеряли шестое место в таблице коэффициентов. Но я не думаю, что это какая-то безответственность. Каждый клуб имел свои обстоятельства, каждая команда сделает выводы», — сказал Прядкин.

Российские клубы впервые с сезона-2001/2002 не вышли в весеннюю часть клубных европейских турниров.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ подводит итоги первой части сезона. 

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