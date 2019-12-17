Прядкин: нет никакой деградации в РПЛ
- РИА Новости
«Никакой деградации в РПЛ нет, наша турнирная таблица показывает, что до конца чемпионата будет идти борьба за еврокубки и чемпионство. У нас очень высокая плотность и интересное первенство. Тот факт, что наши клубы не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков — минус. К тому же мы потеряли шестое место в таблице коэффициентов. Но я не думаю, что это какая-то безответственность. Каждый клуб имел свои обстоятельства, каждая команда сделает выводы», — сказал Прядкин.
Российские клубы впервые с сезона-2001/2002 не вышли в весеннюю часть клубных европейских турниров.
Ранее сообщалось, что руководство РПЛ подводит итоги первой части сезона.