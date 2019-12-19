Юрист Зайцев заявил, что футболист ле Таллек не сможет играть за сборную России

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, почему французский футболист Дамьен ле Таллек, который начал процесс по получению российского гражданства, не сможет выступать за сборную России.

«Если ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен — хоть юношеская, хоть молодёжная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

По его словам, если бы у него не было официальных матчей даже за молодёжные сборные Франции, то он должен был бы прожить в России пять лет.

Ле Таллек выступал на чемпионате мира 2007 года за сборную Франции U17, а также играл за команду U19 на первенстве Европы 2009 года.

С 2014 по 2015 год игрок защищал цвета саранской «Мордовии».

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