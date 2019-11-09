Гилерме: не знаю, что такое быть русским

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал, как изменился после переезда в Россию.

«Раньше я был очень открытым человеком, и многие люди этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился. Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», — цитирует Гилерме РБК.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В 2015 году он получил российское гражданство, а с 2016 года стал вызываться в сборную России.

Ранее Гилерме заявил, что не считает дискриминацией расистские выкрики с трибун.