Гилерме: не знаю, что такое быть русским

Короткая ссылка
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал, как изменился после переезда в Россию.
Гилерме: не знаю, что такое быть русским
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Раньше я был очень открытым человеком, и многие люди этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился. Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», — цитирует Гилерме РБК.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В 2015 году он получил российское гражданство, а с 2016 года стал вызываться в сборную России.

Ранее Гилерме заявил, что не считает дискриминацией расистские выкрики с трибун.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить