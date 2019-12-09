Чакветадзе о решении WADA: это провал

Двукратная обладательница Кубка федерации по теннису в составе сборной России Анна Чакветадзе высказала своё мнение по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

РИА Новости

«Это провал», — написала спортсменка в Twitter. Подписчики Чакветадзе согласились с теннисисткой, но принялись высказываться в более жёсткой форме. Ранее решение WADA оценил известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Это провал — Anna Chakvetadze (@achakv87) December 9, 2019