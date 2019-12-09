Чакветадзе о решении WADA: это провал
Двукратная обладательница Кубка федерации по теннису в составе сборной России Анна Чакветадзе высказала своё мнение по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
- РИА Новости
«Это провал», — написала спортсменка в Twitter.
Подписчики Чакветадзе согласились с теннисисткой, но принялись высказываться в более жёсткой форме.
Ранее решение WADA оценил известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Это провал— Anna Chakvetadze (@achakv87) December 9, 2019
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