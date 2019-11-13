Путин поздравил российских самбистов с победой в медальном зачёте ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны по самбо, которая выиграла медальный зачёт на прошедшем чемпионате мира в Сеуле.

«Отечественная школа самбо удерживает лидерские позиции, воспитывая техничных, уверенных в себе борцов. Вы это наглядно подтвердили — мастерством, силой воли и характера, а также настроем на результат», — гласит телеграмма, опубликованная на официальном сайте Кремля.

Чемпионат мира по самбо прошёл с 8 по 10 ноября в Южной Корее. Россияне заняли первое место в командном зачёте, завоевав 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды.

Ранее в Кремле оценили высокий интерес россиян к прошлому Путина.