Путин поздравил российских самбистов с победой в медальном зачёте ЧМ
«Отечественная школа самбо удерживает лидерские позиции, воспитывая техничных, уверенных в себе борцов. Вы это наглядно подтвердили — мастерством, силой воли и характера, а также настроем на результат», — гласит телеграмма, опубликованная на официальном сайте Кремля.
Чемпионат мира по самбо прошёл с 8 по 10 ноября в Южной Корее. Россияне заняли первое место в командном зачёте, завоевав 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды.
Ранее в Кремле оценили высокий интерес россиян к прошлому Путина.