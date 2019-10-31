В Кремле оценили высокий интерес россиян к прошлому Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга ранее не выставлявшейся характеристики КГБ на Владимира Путина, назвал закономерным высокий интерес к прошлому российского лидера.
В Кремле оценили высокий интерес россиян к прошлому Путина
  • РИА Новости

«Да, считаем закономерным такой интерес», — приводит ТАСС слова Пескова.

Так пресс-секретарь прокомментировал появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга характеристики на Владимира Путина, которая была дана ему по линии КГБ.

Как сообщает 78.ru, в документах говорится, что товарищ Путин состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. 

Отмечается, что в органах он зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, отвечающий за организационную и спортивную работу.

В характеристике сообщается, что Путин — мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, является чемпионом Ленинграда 1976 года. Уточняется, что он морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе.

Ранее в Кремле прокомментировали материал газеты Bild о том, что в архивах Министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене найдены документы на имя Владимира Путина.

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