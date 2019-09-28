Сенников: «Локомотиву» нужно всеми силами сдерживать Дзюбу

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в преддверии встречи железнодорожников с «Зенитом» рассказал, за счёт чего подопечные Юрия Сёмина могут обыграть чемпиона.

«К примеру, «Уфа» добилась победы именно благодаря тому, что грамотно оборонялась. «Зенит» действительно немного вальяжен в позиционной атаке, при этом молниеносно действует в игре при отборе. Главная задача ― всеми силами сдерживать Дзюбу. Он слишком хорош в последних матчах, вся острота сине-бело-голубых исходит от Артёма. Он связующее звено. Ему нельзя давать принимать мяч, так как Дзюба слишком хорош в подыгрыше. В случае его нейтрализации появятся шансы выключить из игры всю атакующую линию «Зенита», ― рассказал Сенников в беседе с RT.

Ранее СМИ сообщили, за кого голосовал Дзюба при выборе лучшего футболиста года.