Бразильские баскетболисты обыграли новозеландцев в матче Кубка мира — 2019

В матче первого тура группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Бразилии одержала победу над командой Новой Зеландии со счётом 102:94.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал атакующий защитник Леандро Барбоза, набравший 22 очка. У проигравших 19 баллами отметился его коллега по амплуа Кори Уэбстер.

Следующим соперником сборной Бразилии на Кубке мира по баскетболу станет команда Греции. Новозеландцы, в свою очередь, встретятся с Черногорией.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии по баскетболу обыграла Канаду на Кубке мира в Китае.