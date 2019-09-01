Бразильские баскетболисты обыграли новозеландцев в матче Кубка мира — 2019
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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал атакующий защитник Леандро Барбоза, набравший 22 очка. У проигравших 19 баллами отметился его коллега по амплуа Кори Уэбстер.
Следующим соперником сборной Бразилии на Кубке мира по баскетболу станет команда Греции. Новозеландцы, в свою очередь, встретятся с Черногорией.
Ранее сообщалось, что сборная Австралии по баскетболу обыграла Канаду на Кубке мира в Китае.