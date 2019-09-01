Сборная Австралии по баскетболу одержала победу над Канадой в матче группового раунда КМ

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В матче первого тура группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Австралии обыграла команду Канады со счётом 108:92.
Сборная Австралии по баскетболу одержала победу над Канадой в матче группового раунда КМ
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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Мэттью Деллаведова, отметившийся 24 очками и совершивший пять результативных передач. У проигравших 18 баллов себе в актив записал центровой Кем Бирч.

Во втором туре группового раунда КМ-2019 австралийские баскетболисты сыграют со сборной Сенегала, а канадцы встретятся с Литвой.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич выступил с критикой в адрес арбитров, обслуживавших матч Кубка мира между командой Сергея Базаревича и Нигерией.

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