FIBA отклонила заявку «Автодора» на участие в Кубке Европы

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Международная федерация баскетбола (FIBA) отклонила заявку саратовского клуба «Автодор» на участие в Кубке Европы в сезоне-2019/20.
FIBA отклонила заявку «Автодора» на участие в Кубке Европы
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Как сообщает пресс-служба «Автодора», такое решение FIBA приняла по спортивному принципу: в соответствии с регламентом только те клубы, которые финишировали не в нижней трети итоговой таблицы своих национальных чемпионатов в предыдущем сезоне, могут быть заявлены для участия в Кубке Европы.

По итогам сезона-2018/19 «Автодор» занял 11-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Таким образом, в предстоящем сезоне «Автодор» сосредоточится на максимально успешном выступлении в Единой лиге ВТБ, чтобы через год привычно вернуться на европейскую арену», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Андрей Ватутин рассказал о расходах на зарплаты баскетболистам ЦСКА в новом сезоне.

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