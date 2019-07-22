Ватутин рассказал о расходах на зарплаты баскетболистам ЦСКА в новом сезоне

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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какая сумма заложена на зарплаты баскетболистам в следующем сезоне.
Ватутин рассказал о расходах на зарплаты баскетболистам ЦСКА в новом сезоне
  • РИА Новости

«В этом и следующем сезонах вклад владельца в клубный бюджет не может быть более 65%, а уже через четыре года Евролига хочет довести этот показатель до 40%. План состоит в том, чтобы стимулировать клубы больше зарабатывать. Важно, что клубы не могут тратить более 65% бюджета на зарплаты баскетболистов, сколько бы денег ни давал собственник. Новый лимит уже сегодня заставляет быть скромнее в подписаниях и укладываться в своеобразный потолок зарплат. В бюджете ЦСКА на следующий сезон фонд зарплат составит порядка €26 млн, причём с учётом 13% ЕСН», — цитируют Ватутина «Известия».

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В летнее межсезонье клуб покинули ряд лидеров команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса.

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