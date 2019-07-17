Хоккеист «Колорадо» Задоров назвал бредом слова о своей американизации

Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение некоторых людей, которые считают, что он американизировался.

«Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это снова вызывает смех. Я ведь понимаю, что это полный бред», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что он будет выражать своё мнение о ситуации в России, так как ему не всё равно на свою страну. По его мнению, публичный человек должен высказываться о происходящем.

«Я публичный человек, как и Артемий Панарин. Мы не боимся выражать своё мнение», — добавил Задоров.

За «Эвеланш» игрок выступает с сезона-2015/16. В прошлом регулярном чемпионате Задоров сыграл 70 матчей, набрав 14 очков (7 + 7), в плей-офф Кубка Стэнли хоккеист за 12 встреч не сумел отличиться результативными действиями. Также он выступал за национальную сборную России на ЧМ-2019, где завоевал бронзовую медаль.

Ранее Задоров подписал новый контракт с «Колорадо».