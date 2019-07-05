Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

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Защитник Никита Задоров подписал новый договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
  • © Global Look PRess

Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист Никита Задоров подписал новый однолетний контракт с «Колорадо».

За «Эвеланш» игрок выступает с сезона-2015/16. В прошлом регулярном чемпионате Задоров сыграл 70 матчей, набрав 14 очков (7+7), в плей-офф Кубка Стэнли хоккеист за 12 встреч не сумел отличиться результативными действиями. Также он выступал за национальную сборную России на ЧМ-2019, где завоевал бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Питтсбург» заключил новый контракт с главным тренером Салливаном.

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