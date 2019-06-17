Кремлёв избран главой Всемирного боксёрского фонда

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв станет главой Всемирного боксёрского фонда.

«Благодарю всех за доверие. Мы сделаем фонд максимально прозрачным, будем оказывать поддержику профессиональному и любительскому боксу. В состав совета фонда войдут главы международных организаций. Решения будут приниматься совместно. Помимо этого, в совет войдут олимпийские чемпионы, боксёры и спонсоры. Главной задачей нашего фонда будет являться прозрачность для всего мира бокса», — приводит слова Кремлёва BoxingScene.

Решение о назначении Кремлёва на пост главы Всемирного боксёрского фонда было принято во время Всемирного боксёрского форума, который проходит в Екатеринбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России получил поддержку от главы WBO Франциско Валкарселя, главы IBF Дэрила Пиплса и руководитель WBA Жилберто Мендосы.

Ранее сообщалось, что боксёр Кудряшов уступил Макабу в бою за титул WBC.

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