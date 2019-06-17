Кремлёв избран главой Всемирного боксёрского фонда

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв станет главой Всемирного боксёрского фонда.

«Благодарю всех за доверие. Мы сделаем фонд максимально прозрачным, будем оказывать поддержику профессиональному и любительскому боксу. В состав совета фонда войдут главы международных организаций. Решения будут приниматься совместно. Помимо этого, в совет войдут олимпийские чемпионы, боксёры и спонсоры. Главной задачей нашего фонда будет являться прозрачность для всего мира бокса», — приводит слова Кремлёва BoxingScene.

Решение о назначении Кремлёва на пост главы Всемирного боксёрского фонда было принято во время Всемирного боксёрского форума, который проходит в Екатеринбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России получил поддержку от главы WBO Франциско Валкарселя, главы IBF Дэрила Пиплса и руководитель WBA Жилберто Мендосы.

Ранее сообщалось, что боксёр Кудряшов уступил Макабу в бою за титул WBC.