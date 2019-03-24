Россияне завоевали золото в стрельбе из винтовки c 10 метров на ЧЕ

Сборная России одержала победу в стрельбе из винтовки c 10 метров на чемпионате Европы в хорватской Осиеке.

РИА Новости

Российская команда в составе Владимира Масленникова, Евгения Панченко и Александра Дрягина в финале победила Сербию. Третье место заняла сборная Венгрии. Ранее женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ.