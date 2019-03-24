Россияне завоевали золото в стрельбе из винтовки c 10 метров на ЧЕ
Сборная России одержала победу в стрельбе из винтовки c 10 метров на чемпионате Европы в хорватской Осиеке.
- РИА Новости
Российская команда в составе Владимира Масленникова, Евгения Панченко и Александра Дрягина в финале победила Сербию.
Третье место заняла сборная Венгрии.
Ранее женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ.
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