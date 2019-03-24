Женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ

Россиянки заняли третье место на командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в рамках чемпионата Европы в хорватском Осиеке.

В борьбе за бронзовые медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета женская сборная России в составе Светланы Медведевой, Виталины Бацарашкиной и Екатерины Коршуновой оказалась точнее команды Венгрии — 16:12.

Победу в соревновании одержала сборная Германии, которая в финале победила украинок.

Ранее сообщалось, что россиянин Владимир Масленников выиграл золотую медаль ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров.