Женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ
- РИА Новости
В борьбе за бронзовые медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета женская сборная России в составе Светланы Медведевой, Виталины Бацарашкиной и Екатерины Коршуновой оказалась точнее команды Венгрии — 16:12.
Победу в соревновании одержала сборная Германии, которая в финале победила украинок.
Ранее сообщалось, что россиянин Владимир Масленников выиграл золотую медаль ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров.