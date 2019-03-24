Женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ

Короткая ссылка
Россиянки заняли третье место на командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в рамках чемпионата Европы в хорватском Осиеке.
Женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ
  • РИА Новости

В борьбе за бронзовые медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета женская сборная России в составе Светланы Медведевой, Виталины Бацарашкиной и Екатерины Коршуновой оказалась точнее команды Венгрии — 16:12.

Победу в соревновании одержала сборная Германии, которая в финале победила украинок.

Ранее сообщалось, что россиянин Владимир Масленников выиграл золотую медаль ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить