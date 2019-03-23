Россиянин Масленников выиграл золотую медаль ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров

Владимир Масленников победил в стрельбе из винтовки с 10 метров на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в хорватском городе Осиек.

Reuters

Масленников одержал победу, набрав 249,3 очка. Второе место у представителя Франции Бриана Бодуэна (247,1), бронзовая медаль у ещё одного россиянина, Евгения Панченко (226,5). У женщин лучшей из россиянок стала Юлия Каримова, занявшая четвёртое место. Победу одержала Лаура-Георгета Коман (249,1) из Румынии. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 24 марта. Ранее сообщалось, что россияне заняли третье место в стрельбе из пистолета на юниорском ЧЕ.