Россиянин Масленников выиграл золотую медаль ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров
- Reuters
Масленников одержал победу, набрав 249,3 очка. Второе место у представителя Франции Бриана Бодуэна (247,1), бронзовая медаль у ещё одного россиянина, Евгения Панченко (226,5).
У женщин лучшей из россиянок стала Юлия Каримова, занявшая четвёртое место. Победу одержала Лаура-Георгета Коман (249,1) из Румынии.
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 24 марта.
Ранее сообщалось, что россияне заняли третье место в стрельбе из пистолета на юниорском ЧЕ.