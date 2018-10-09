Кафельников считает, что Кокорину и Мамаеву следует поработать с психиатром

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Кафельников считает, что Кокорину и Мамаеву следует поработать с психиатром
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«Их работодатели в клубах должны разобраться. Интересно, на какого рода шаги они способны», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что поддерживает позицию «Краснодара» по вопросу возможного расторжения контракта с Мамаевым, но отметил, что ничего не может сказать относительно «Зенита», игроком которого является Кокорин.

«Им обоим нужно с психиатром работу провести», — добавил теннисист.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что адвокат Пака будет добиваться переквалификации статьи о нападении.

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