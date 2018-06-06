Форвард «Ювентуса» Игуаин заявил о желании поиграть в АПЛ
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- globallookpress.com
«У меня есть контракт с «Ювентусом», и никто не сказал мне ничего другого. Я очень спокоен, моё сердце пока остаётся в Турине. АПЛ? Это самая лучшая лига в мире, и я хотел бы играть в ней», — приводит слова Игуаина Football Italia.
На протяжении своей карьеры 30-летний форвард выступал за «Ривер Плейт» в аргентинской Примере, за мадридский «Реал» в Ла-Лиге, после чего играл в Серии А — сначала за «Наполи», а позднее за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» приобретёт Роберта Левандовского в случае ухода Игуаина.