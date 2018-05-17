Спортсмен из Тонги уличён в мошенничестве на отборе к ОИ-2018

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Спортсмен из Королевства Тонга Пита Тауфатофуа уличён в мошенничестве на соревнованиях по лыжным гонкам на отборочном турнире к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Глава комиссии Международной федерации лыжных гонок (FIS) Карл-Хайнц Ликерт сообщил о нарушении правил на отборочном турнире в колумбийском городе Богота, сообщает Dagbladet.

Тауфатофуа и другие спортсмены смогли набрать очки FIS, необходимые для участия в Олимпиаде, из-за того, что на некоторое время на соревнованиях выключали секундомер. Это подтвердила мобильная съёмка.

Тауфатофуа занял 114-е место в гонке на 15 км свободным стилем на ОИ-2018. Отмечается, что все спортсмены, прошедшие через отбор в Боготе, заняли последние места в той гонке.

FIS приняла решение не наказывать спортсменов, а ужесточить правила проведения отборочных соревнований.

Ранее знаменосец сборной Королевства Тонга Пита Тауфатофуа рассказал, почему на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане был с голым торсом.

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