Спортсмен из Тонги уличён в мошенничестве на отборе к ОИ-2018
Глава комиссии Международной федерации лыжных гонок (FIS) Карл-Хайнц Ликерт сообщил о нарушении правил на отборочном турнире в колумбийском городе Богота, сообщает Dagbladet.
Тауфатофуа и другие спортсмены смогли набрать очки FIS, необходимые для участия в Олимпиаде, из-за того, что на некоторое время на соревнованиях выключали секундомер. Это подтвердила мобильная съёмка.
Тауфатофуа занял 114-е место в гонке на 15 км свободным стилем на ОИ-2018. Отмечается, что все спортсмены, прошедшие через отбор в Боготе, заняли последние места в той гонке.
FIS приняла решение не наказывать спортсменов, а ужесточить правила проведения отборочных соревнований.
Ранее знаменосец сборной Королевства Тонга Пита Тауфатофуа рассказал, почему на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане был с голым торсом.