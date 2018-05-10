Титулованная американская горнолыжница Вонн в купальнике убрала мусор на пляже
Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн в купальнике занялась уборкой мусора на пляже.
«В своё свободное время я очистила пляж. К сожалению, собрала столько мусора, пройдя лишь сто метров. Нам нужно лучше защищать нашу планету», — написала Вонн в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что снукерист Марк Уильямс пришёл голым на пресс-конференцию после победы в финале чемпионата мира.
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