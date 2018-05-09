На «Джиро д'Италия» автомобиль сбил насмерть мотоциклиста, обеспечивавшего безопасность веломногодневки

На старте пятого этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» один из мотоциклистов, обеспечивавших безопасность гонки, был сбит насмерть автомобилем.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что 48-летний мотоциклист был сбит 60-летним водителем на старте этапа в Агридженто. Его отправили вертолётом в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».