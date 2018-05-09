На «Джиро д'Италия» автомобиль сбил насмерть мотоциклиста, обеспечивавшего безопасность веломногодневки

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На старте пятого этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» один из мотоциклистов, обеспечивавших безопасность гонки, был сбит насмерть автомобилем.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что 48-летний мотоциклист был сбит 60-летним водителем на старте этапа в Агридженто. Его отправили вертолётом в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».

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