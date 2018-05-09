Фристайлер из ЮАР побил достижение футболиста Уолкотта и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
Об этом сообщает IOL.
Кран сбросил мяч с высоты 37,4 метра, а фристайлер должен был контролировать снаряд и сделать как минимум пять касаний перед его падением на землю.
«Я так об этом мечтал — как только начал играть в футбол в детстве, я не могу в это поверить. Я теперь обладатель мирового рекорда», — сказал Ньоквана.
Предыдущий рекорд принадлежал Уолкотту, которому мяч сбрасывали с высоты 34 метра.
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