СМИ: Экс-футболист сборной Англии Руни может перейти в клуб MLS

Представитель нападающего «Эвертона» Уэйна Руни Пол Стретфорд ведёт переговоры о подписании контракта с футбольным клубом MLS «Ди Си Юнайтед».

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Стетфорд обсудил с руководством клуба условия заключения соглашения, переговоры прошли успешно.

Контракт на сумму £12,5 млн будет рассчитан до конца сезона-2020.

Отмечается, что принципиальная договорённость может быть достигнута до 10 июля, когда в американском чемпионате открывается летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.