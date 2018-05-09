СМИ: Экс-футболист сборной Англии Руни может перейти в клуб MLS

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Представитель нападающего «Эвертона» Уэйна Руни Пол Стретфорд ведёт переговоры о подписании контракта с футбольным клубом MLS «Ди Си Юнайтед».

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Стетфорд обсудил с руководством клуба условия заключения соглашения, переговоры прошли успешно.

Контракт на сумму £12,5 млн будет рассчитан до конца сезона-2020.

Отмечается, что принципиальная договорённость может быть достигнута до 10 июля, когда в американском чемпионате открывается летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.

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