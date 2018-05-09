СМИ: Экс-футболист сборной Англии Руни может перейти в клуб MLS
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, Стетфорд обсудил с руководством клуба условия заключения соглашения, переговоры прошли успешно.
Контракт на сумму £12,5 млн будет рассчитан до конца сезона-2020.
Отмечается, что принципиальная договорённость может быть достигнута до 10 июля, когда в американском чемпионате открывается летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.