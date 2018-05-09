«Вест Бромвич» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ
Это произошло после победы «Саутгемптона» над «Суонси Сити» в перенесённом матче 31-го тура, по итогам которого «святые» с 36-ю баллами покинули зону вылета, а «Вест Бромвич» с 31 баллом перед последней игрой сезона занимает предпоследнее место, отстав от «Хаддерсфилд Таун» идущего 17-м на пять очков.
«Вест Бромвич» вылетел во второй дивизион чемпионата Англии — Чемпионшип после семи сезонов в АПЛ.
Victory for Southampton confirms West Brom's relegation from the Premier League— Premier League (@premierleague) 8 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип после десяти лет пребывания в Английской премьер-лиге.