«Сток Сити» вылетел в Чемпионшип после десяти лет пребывания в Английской премьер-лиге

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Проиграв «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 1:2, «Сток Сити» утратил даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите.

В Английскую премьер-лигу «гончары» вышли по итогам сезона-2007/08 и провели в ней десять лет. Лучшим результатом команды стало девятое место, которое «Сток Сити» занимал три раза подряд — в 2014, 2015 и 2016 годах.

Следующий сезон команда начнёт в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» досрочно одержал победу в Чемпионшипе и завоевал путёвку в Английскую премьер-лигу на следующий сезон.

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