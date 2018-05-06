Тихонов: думаю, что Россия сейчас на пороге ещё нескольких допинговых скандалов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишить права на участие в командном чемпионате мира пятерых российских ходоков, которые находились на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

«Что делать с допингом? Принимать такой закон, чтобы за употребление запрещённых препаратов было уголовное дело. Тут у ходоков большой скандал сейчас как раз возник: тренер, которого дисквалифицировали, работал с атлетами. Сразу отстранили несколько наших спортсменов от международных стартов. Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать все нормы. Думаю, что мы сейчас на пороге ещё нескольких подобных скандалов», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что IAAF лишила российских ходоков права на участие в ЧМ в нейтральном статусе.