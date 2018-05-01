Впервые за пять лет один тур РФПЛ собрал более 150 тысяч зрителей

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В 28-м туре Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) установлен рекорд посещаемости текущего сезона.

Восемь матчей прошедшего тура посетил 151 961 болельщик. Треть из этого числа пришла на матч «Зенит» — ЦСКА (51 328 зрителей). На втором и третьем места расположились «Краснодар» — «Локомотив» (34 055) и «Ростов» — «Тосно» (22 456).

Абсолютный рекорд принадлежит 25-м туру сезона-2012/13. Тогда на футбол пришли 170 804 зрителя. С тех пор один тур РФПЛ впервые собрал более 150 тысяч зрителей, сообщает Sport24.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости домашних матчей чемпионата РФПЛ.

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