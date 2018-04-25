Тихонов: пусть Шипулин разозлится, засучит рукава и начнёт всё сначала

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на критику в свой адрес со стороны лидера российской сборной Антона Шипулина.

«Я считал Антона грамотным спортсменом, имеющим своё мнение, а когда он пытается защищать тренеров, которых весь российский биатлон признал неграмотными, это выглядит нелепо. Обиды никакой у меня на него нет. Если он высказал то, что действительно накипело, то пусть ему пойдёт это на пользу, пусть разозлится и, засучит рукава, начнёт всё сначала. Только обижаться надо не на Тихонова, а на самого себя и свои собственные ошибки и слабости», — написал эксперт в блоге на своём официальном сайте.

По словам Тихонова, он был бы рад, если бы кто-то из соотечественников повторил его достижения.

«У нас не было такого опыта и такого сервиса, как сейчас. Мы сами готовили лыжи, сами прокладывали трассы, сами добавляли какие-то новшества в тренировочный процесс. Сейчас у биатлонистов лучшие условия, разыгрывается 11 комплектов медалей, но они не могут завоевать и одно золото», — добавил он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал основную ошибку Шипулина в сезоне-2017/18.

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