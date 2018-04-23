Футболист «Ювентуса» Куадрадо заявил, что судьба чемпионства в Серии А зависит от туринского клуба
«У нас есть преимущество в одно очко, мы должны играть оставшиеся матчи так, как будто это финалы. Мы верим в конечный успех», — приводит слова Куадрадо La Repubblica.
Колумбиец подчеркнул, что всё зависит от футболистов «Ювентуса».
«Всё зависит от нас. Нам нужно быть профессионалами и отдавать себя полностью на тренировках и играх», — добавил Куадрадо.
Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» перед игрой 34-го тура итальянской Серии А.