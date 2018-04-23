Футболист «Ювентуса» Куадрадо заявил, что судьба чемпионства в Серии А зависит от туринского клуба

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Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо считает, что судьба чемпионского титула итальянской Серии А находится в руках туринского клуба, несмотря на поражение от «Наполи» в матче 34-го тура лиги.

«У нас есть преимущество в одно очко, мы должны играть оставшиеся матчи так, как будто это финалы. Мы верим в конечный успех», — приводит слова Куадрадо La Repubblica.

Колумбиец подчеркнул, что всё зависит от футболистов «Ювентуса».

«Всё зависит от нас. Нам нужно быть профессионалами и отдавать себя полностью на тренировках и играх», — добавил Куадрадо.

Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» перед игрой 34-го тура итальянской Серии А.

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