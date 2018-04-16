Футболист «Спарты» дисквалифицирован за удар ногой в лицо экс-игрока «Динамо»

Короткая ссылка
Футболист роттердамской «Спарты» Михел Крамер получил семиматчевую дисквалификацию в рамках чемпионата Нидерландов за удар ногой в лицо игрока «Витесса» Александера Бюттнера.

Об этом сообщается на официальном сайте «Спарты».

«Я повёл себя неправильно в эпизоде с Бюттнером. Хотя там была борьба и я получил локтем по губе, но мне не стоило так реагировать, приношу свои извинения», — прокомментировал эпизод Крамер.

Встреча между командами завершилась победой «Витесса» со счётом 7:0. Бюттнер выступал за московское «Динамо» в период с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что руководство ФК «Боруссия М» поможет в поисках изнасиловавшего девушку фаната.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных