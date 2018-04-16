Руководство ФК «Боруссия М» поможет в поисках изнасиловавшего девушку фаната

Руководство немецкого футбольного клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» выразило готовность оказать помощь полицейским, которые разыскивают изнасиловавшего 19-летнюю девушку фаната.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Это ужасный случай, который мы, безусловно, осуждаем. Мы надеемся, что виновник будет найден и привлечён к ответственности. Жаль, что «Боруссия» теперь связана с таким преступлением. Если мы сможем каким-то образом помочь в поисках преступника, мы это сделаем», — заявил генеральный директор «Боруссии» Штефан Шипперс.

Инцидент произошёл 14 апреля в поезде, на котором фанаты мёнхенгладбахской команды возвращались после матча 30-го тура чемпионата Германии с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала разгромную победу в первом матче в статусе чемпиона Бундеслиги.