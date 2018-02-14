Федерация бобслея России считает, что МОК продемонстрировал халатность, не допустив Попова к ОИ-2018

Федерация бобслея России сделала официальное заявление в связи с невключением российских атлетов в список спортсменов, допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не выслал приглашения конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Произошедшее с Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссий не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе людей, для которых случившееся — это не только лишение возможности выступить на Играх, но и пятно на репутации. Однако желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось важнее той самой борьбы за права чистых спортсменов, о которой нам без конца говорят», — приводит заявление федерации ТАСС.

МОК, в свою очередь, обвинил Олимпийский комитет России (ОКР) в невключении россиян в список участников ОИ-2018.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов объяснил, почему Сергей Грязцов не был включён в список российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.