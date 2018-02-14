Президент СКР объяснил, почему Грязцов не был включён в список спортсменов на ОИ-2018

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов объяснил, почему Сергей Грязцов не был включён в список российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Грязцов не был включён в финальную заявку СКР, так как не выполнил абсолютных критериев отбора и проходил в состав решением тренерского совета», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Глава СКР также отметил, что дело Грязцова подавали в Спортивный арбитражный суд, так как считали, что он не был приглашён для участия в ОИ-2018 Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Информацию о не приглашённых МОК спортсменах мы имели только в устном виде», — добавил Кравцов.

Ранее Грязцов прокомментировал своё невключение в список спортсменов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.