Конькобежец Грязцов прокомментировал своё невключение в список спортсменов на ОИ-2018

Российский конькобежец Сергей Грязцов прокомментировал своё невключение в список спортсменов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Я даже не знаю, как реагировать на эту ситуацию. Узнал об этом вчера вечером, когда всё это было ещё неофициально. Но сегодня, когда всё подтвердилось, даже сложно что-то сказать. Уже ничего не вернёшь», — цитирует Грязцова РИА Новости.

Россиянин также отметил, что мог принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.

В Международном олимпийском комитете заявили, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашений на ОИ-2018 из-за того, что Олимпийский комитет России не включил их в соответствующий список.