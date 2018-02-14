В МОК прокомментировали ситуацию со спортсменами Грязцовым и Поповым

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашений на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане из-за того, что Олимпийский комитет России (ОКР) не включил их в соответствующий список.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МОК.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду. — RT), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идёт речь (Сергей Грязцов и Дмитрий Попов), вошли в список 389 спортсменов, о чём был уведомлен ОКР», — объяснили в МОК, отметив, что ОКР не включил двух российских спортсменов в список потенциальных участников Олимпиады.

В МОК также заявили, что фамилии атлетов появились в списке спортсменов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то что претензий со стороны организации к ним не было.

«Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что МОК по ошибке не выслал приглашений Грязцову и Попову на зимние Олимпийские игры 2018 года.