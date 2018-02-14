МОК ошибочно не выдал приглашения на ОИ-2018 двум российским спортсменам
Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допуске 32 российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду.
Отмечается, что в ходе заседания панели выяснилось, что МОК одобрил участие в соревнованиях 391 россиянина, однако, в Олимпийский комитет России был отправлен список из 389 спортсменов.
Тем не менее, CAS не удовлетворил апелляцию Грязцова и Попова на решение МОК отказать в приглашении.
Ранее генеральный секретарь CAS Мэттью Риб дал интервью RT.