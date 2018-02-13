Глава CAS: недопуск россиян к Олимпийским играм — 2018 не относится к санкциям

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб заявил, что не нужно сравнивать дела по российским спортсменам об отмене аннулирования результатов Олимпийских игр в Сочи с делом о допуске Международным олимпийским комитетом (МОК) россиян к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Пхёнчхан — отдельный случай, это решение МОК не допускать некоторых спортсменов, оно не относится к санкциям», — сказал глава CAS в эксклюзивном интервью RT.

Риб рассказал, почему CAS поддержал решение МОК о недопуске российских спортсменов на ОИ-2018.

«Строго говоря, это вопрос отбора, потому что Олимпийский комитет России (ОКР) сейчас отстранён, МОК отвечал за процесс отбора спортсменов, у них свои критерии, мы их проанализировали и не выявили никакой дискриминации по отношению к спортсменам. Но мы понимаем, почему наше решение вызвало такую реакцию, потому что эта разница неочевидна», — добавил Риб.

Ранее сообщалось, что CAS в ближайшее время опубликует причины недопуска российских спортсменов до ОИ-2018.