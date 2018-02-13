CAS в ближайшее время опубликует причины недопуска российских спортсменов на ОИ-2018
«По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — заявил Риб корреспонденту RT.
Полное интервью с генеральным секретарём CAS Матье Рибом выйдет в ближайшее время.
Ранее Риб заявил, что CAS и МОК дистанцировались от политики при принятии решений по россиянам.