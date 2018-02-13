Генсекретарь CAS: арбитры и члены МОК были далеки от политики во время принятия решений по российским спортсменам

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб прокомментировал решения органа по поводу допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий», — сказал Риб корреспонденту RT.

Полное интервью с генеральным секретарём CAS Матье Рибом выйдет в ближайшее время.

Ранее Риб заявил, что CAS не испытывал давления при принятии решения по российским спортсменам.