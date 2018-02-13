Генсекретарь CAS: арбитры и члены МОК были далеки от политики во время принятия решений по российским спортсменам

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб прокомментировал решения органа по поводу допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий», — сказал Риб корреспонденту RT.

Полное интервью с генеральным секретарём CAS Матье Рибом выйдет в ближайшее время.

Ранее Риб заявил, что CAS не испытывал давления при принятии решения по российским спортсменам.

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