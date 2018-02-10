Риб заявил, что CAS не испытывал давления при принятии решения по российским спортсменам

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что организация не испытывала давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам.

Об этом сообщает РИА Новости. Риб отметил, что CAS продолжит защищать свою независимость. Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что дискредитировал себя не только CAS, но и Международный олимпийский комитет.